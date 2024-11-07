"Сборная России - это очень серьезная организация. Сборная, скажем так, не место для искусственных рекордов. Может быть, и Кержакова вызвать, чтобы улучшить свой рекорд", - приводит слова Нигматулина "Спорт День за Днем".
Ранее в СМИ появилась информация, что прорабатывается вариант приглашения в сборную России для проведения "прощального матча" нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы. Сам футболист выразил готовность еще сыграть за национальную команду, чтобы забить гол и стать единоличным лидером в списке лучших бомбардиров сборной России. Сейчас Дзюба разделяет это звание с Александром Кержаковым - у обоих по 30 забитых голов.
Нигматуллин - о Дзюбе: сборная России - не место для искусственных рекордов
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном вызове в национальную команду нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"