"Если в Контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) приняли решение о дисквалификации Роши и Литвинова, то почему по итогам матча вместе с ними не был отстранён арбитр? Своими решениями Алексей Сухой повысил градус напряжения в игре и довёл её до стыков, массовых драк, настоящего безобразия! Получается, он не справился со своей обязанностью", - приводит слова Газзаева "Матч ТВ".
2 ноября во втором тайме матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими командами ЦСКА и "Спартак" произошла потасовка, по итогам которой главный арбитр встречи Алексей Сухой показал красные карточки защитнику "армейцев" Виллиану Роше и защитнику красно-белых Руслану Литвинову.
Рассмотрев данный эпизод, Контрольо-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наложить на игрока ЦСКА дисквалификацию сроком на 3 матча (бразилец пропустит игры против "Крыльев Советов", "Ростова" и "Рубина"), а на игрока "Спартака" - сроком на 2 матча (россиянин пропустит игры против "Акрона" и "Локомотива").
Валерий Газзаев выступил за дисквалификацию арбитра матча ЦСКА - "Спартак" Алексея Сухого
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 15-го тура РФС ЦСКА - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"