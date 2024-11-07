"В поведении Роши был прецедент. Мне непонятно, почему КДК это не учитывает. Руслану — только держаться. Конечно, решение несправедливое. Но тем не менее у Роши три матча, а у Литвинова — два. Хотя могли бы ещё набросить. У КДК есть полномочия посмотреть эпизод полностью и решить, кто прав и виноват. Есть ещё некоторые организаторы, которые поспособствовали этой бойне", - приводит слова Титова "Чемпионат".
Защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов 2 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принял участие в массовой потасовке, которая случилась в начале второго тайма. После ее завершения защитник красно-белых был удалён главным арбитром встречи Алексеем Сухим. Кроме того, красную карточку в том эпизоде получил защитник ЦСКА Виллиан Роша.
7 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Литвинова на два матча чемпионата России, а Рошу - на три матча.
Матч между ЦСКА и "Спартаком" в конечном итоге завершился победой красно-белых со счётом 2:0.
Титов - о дисквалификации Литвинова: Руслану — только держаться. Конечно, решение несправедливое
Бывший игрок московского "Спартака" Егор Титов поделился своим мнением о решении КДК РФС о дисквалификации защитника красно-белых Руслана Литвинова и защитника ЦСКА Виллиана Роши.
Фото: ФК "Спартак"