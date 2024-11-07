"Да, когда Пиняев начинал, то про него говорили, что это будущий Аршавин или Месси, потом у него была травма. Но говорить, что на сегодняшнем рынке он стоит всего 5, неверно. 15-25 — это более приближённо к действительности. Но пока Пиняев не показывает той игры, которую мы от него ожидаем", — приводит слова Баранника Legalbet.
Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал свою оценку рыночной стоимости полузащитника московского "Локомотива" Сергея Пиняева. Согласно их данным, 20-летний футболист сейчас стоит 22,3 миллиона евро. В свою очередь, известный интернет-портал Transfrmarkt оценивает "железнодорожника" в 8 миллионов евро.
Сергей Пиняев выступает в "Локомотиве" с декабря 2022 года, когда его за 2,6 млн евро выкупили у самарских "Крыльев Советов". В текущем сезоне футболист в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года.
Баранник: про Пиняева говорили, что это будущий Аршавин или Месси, но он играет не так, как мы ожидаем
Бывший спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Баранник поделился своим мнением о стоимости игрока московского клуба Сергея Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"