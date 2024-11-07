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Сутормин: интересно, в 90-х кричали "Спартак" — позор российского футбола"?

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Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин рассказал, как во время выступлений за петербургский "Зенит" реагировал на оскорбительную кричалку болельщиков.
Фото: ФК "Спартак"
"Спокойно реагирую. Пиар-акция какая-то, все кричал. Понятно, что "Зенит" много лет выигрывает чемпионат, не любят его. Интересный вопрос , — "Спартаку" в 90-х кричали "Спартак" — позор российского футбола"? Понятно, что это эмоции. В прошлом году у других команд был шанс завоевать титул. Но они этим шансом не воспользовались. А "Зенит" становится чемпионом уже 6 лет подряд", - приводит слова Сутормина "РБ Спорт".

Петербургский "Зенит" последние шесть сезонов подряд выигрывал чемпионат России. В текущем сезоне сине-бело-голубые за 14 туров Российской Премьер-Лиги набрали 33 очка и, отставая от "Краснодара" на 3 очка, расположились на второй строчке в турнирной таблице.

В следующем туре команде Сергея Семака 10 ноября на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначали Артёма Чистякова. Текстовая трансляция данного матча будет организована порталом Rusfootball.info.

Ростов Зенит Спартак Алексей Сутормин
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