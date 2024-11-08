Напомним, "Краснодар" на днях подписал с 31-летним колумбийцем новый контракт, который будет действовать до июня 2027 года.
- Кордоба - лучший нападающий РПЛ, это игрок, который делает разницу. "Краснодар" с ним и без него - две разные команды, - передает слова Камоцци "РБ Спорт".
В этом сезоне Кордоба принял участие в 14 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых голов, также колумбиец сделал четыре голевые передачи.
"Краснодар" после 14-ти туров идет на первом месте в РПЛ. В следующем туре "быки" в гостях сыграют против "Рубина", матч пройдет 10 ноября, старт игры запланирован на 19:45 мск.
Камоцци: "Краснодар" с Кордобой и без него - две разные команды
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о форварде "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: Официальный сайт РПЛ