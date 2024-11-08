- Удивит, если "Зенит" не станет чемпионом? Да. Потому что вдолгую с "Зенитом" тяжело конкурировать. В прошлом году "Краснодар" имел отрыв, шёл первым. Но весной своеобразный футбол, когда всё решается, - цитирует полузащитника "РБ Спорт".
В текущем сезоне на первом месте идет "Краснодар", набравший 36 баллов. У петербургского клуба на три очка меньше и второе место в таблице. Замыкает тройку лидеров "Локомотив", у которого 31 балл.
30-летний Сутормин в этом сезоне выходил на поле в десяти матчах и отметился одной голевой передачей. "Ростов" в следующем туре на своем поле примет "Химки", матч пройдет 9 ноября и начнется в 19:00 мск.
Сутормин: удивит, если "Зенит" не станет чемпионом
Футболист "Зенита" Алексей Сутормин, выступающий за "Ростов" на правах аренды, удивится, если петербургский клуб не станет чемпионом в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ