Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:00
СочиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
22:45
ОсерНе начат

Сутормин: удивит, если "Зенит" не станет чемпионом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист "Зенита" Алексей Сутормин, выступающий за "Ростов" на правах аренды, удивится, если петербургский клуб не станет чемпионом в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Удивит, если "Зенит" не станет чемпионом? Да. Потому что вдолгую с "Зенитом" тяжело конкурировать. В прошлом году "Краснодар" имел отрыв, шёл первым. Но весной своеобразный футбол, когда всё решается, - цитирует полузащитника "РБ Спорт".

В текущем сезоне на первом месте идет "Краснодар", набравший 36 баллов. У петербургского клуба на три очка меньше и второе место в таблице. Замыкает тройку лидеров "Локомотив", у которого 31 балл.

30-летний Сутормин в этом сезоне выходил на поле в десяти матчах и отметился одной голевой передачей. "Ростов" в следующем туре на своем поле примет "Химки", матч пройдет 9 ноября и начнется в 19:00 мск.

Алексей Сутормин Зенит Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится