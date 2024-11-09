- Игра "Локомотива" - это триумф. Игра команды, состоящей в основном только из россиян, выглядит просто феноменально. В "Локомотиве" все эти нововведения не работают без Батракова. Говорят, нужно не перехвалить парня. При чем здесь это? Мы имеем дело с очень серьезным явлением. По нашим меркам это очень серьезная фигура, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
В текущем сезоне Батраков выходил на поле в 18 матчах во всех соревнованиях, записал на свой счет девять голов и восемь раз ассистировал своим партнерам. "Железнодорожники" в РПЛ имеют в своей копилке 31 балл и находятся на третьей строчке.
Сегодня коллектив Михаила Галактионова при своих болельщиках встретится с "Факелом", начало игры запланировано на 14:00 мск.
Григорян: в "Локомотиве" все эти нововведения не работают без Батракова
Известный тренер Александр Григорян высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ