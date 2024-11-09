"Обидное поражение, есть опустошение. Зашел в раздевалку, жена написала, что надо больше тренироваться. Надо, чтобы я реализовывал тот момент, который у меня возникает", - цитирует Каштанова "Матч ТВ".
В субботу, 9 ноября, воронежский "Факел" в Москве проиграл "Локомотиву" в матче 15-го тура российской Премьер-лиги с минимальным счетом 1:2. Победный мяч "железнодорожники" забили благодаря одиннадцатиметровому на 90+2 минуте игры.
Алексей Каштанов, играющий на позиции центрального форварда, провел за воронежскую команду 9 матчей в нынешнем чемпионате России, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Нападающий "Факела" Каштанов - о поражении от "Локомотива": жена написала, что надо больше тренироваться
Игрок "Факела" Алексей Каштанов высказался о поражении от "Локомотива" в 15-м туре чемпионата России (1:2).
Фото: ФК "Факел"