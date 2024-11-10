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Хомуха заявил об отсутствии значимых изменений в ЦСКА после смены Федотова на Николича

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Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказался об игры московского ЦСКА в атаке.
Фото: ПФК ЦСКА
"Такой клуб, как ЦСКА, не может позволить себе играть от обороны вторым номером. Задача стоит минимум попасть в тройку. Я бы не стал говорить о надёжности обороны, если команда не забивает голы. Есть набранные очки и ожидания болельщиков. Надо спросить Николича, почему команда действует не столь результативно в атаке. Не вижу никаких значимых изменений при нём относительно Федотова", — приводит слова Хомухи Legalbet.

В июне 2024 года руководство московского ЦСКА после двух лет сотрудничества уволило с поста главного тренера команды Владимира Федотова и назначило на этот пост сербского специалиста Марко Николича. Под его руководством в текущем сезоне "армейцы" за 14 матчей в Российской Премьер-Лиги набрали 24 очка и расположились на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В 15-м туре РПЛ ЦСКА 10 ноября в Самаре встретится с местными "Крыльями Советов". Стартовый свисток запланирован на 13:00 по московскому времени.

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