"Новый контракт Батракова? На данный момент ничего подобного нет. Мы недавно лишь подписали с "Локомотивом" дополнительное соглашение к нынешнему контракту, вот и все. А что касается нового контракт, то есть договоренность, что зимой мы вернемся к этому вопросу", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Вчера, 9-го ноября, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над воронежским "Факелом" в 15-м туре РПЛ со счетом 2:1. Алексей Батраков дважды реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки и возглавил список лучших бомбардиров чемпионата России.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Кузьмичев: зимой вернемся к вопросу о новом контракте Батракова
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о контракте своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"