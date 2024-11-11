"Моё мнение, что Карасёв принял правильное решение отменить гол. Там был фол, который надо было давать без просмотра VAR", - сказал Сухина.
В минувшее воскресенье "Краснодара" играл в гостях у казанского "Рубина". На 90-й минуте при счете 1:1 "быки" забили мяч, но после просмотра VAR главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение отменить взятие ворот из-за фола со стороны полузащитника Эдуарда Сперцяна. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал смешным решение Карасева не засчитывать гол в ворота "Рубина".
По итогам 15 туров сезона "Краснодар" удерживает лидерство в чемпионате, опережая ближайших преследователей "Зенит" и "Локомотив" на один и три балла. В активе краснодарской команды 37 набранных очков.
Источник: Metaratings
Сухина - об отмене гола "Краснодара" в ворота "Рубина": Карасёв принял правильное решение
Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина прокомментировал отмену гола "Краснодара" в концовке матча 15-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Рубин"