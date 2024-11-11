"В РПЛ много сильных нападающих. У Тюкавина есть хорошие качества и впереди большое будущее. Кассьерра и Кордоба - тоже в топе. Джон всегда сфокусирован на работе и за счёт этого стабильно держит высокий уровень", - сказал Карраскаль.
Колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба идет на втором месте в гонке бомбардиров чемпионата России, за 11 игр в рамках РПЛ колумбиец забил восемь голов. Первое место занимает 19-летний атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, на его счету 10 забитых мячей.
Напомним, в прошлом сезоне 22-летний форвард "Динамо" Константин Тюкавин вошел в тройку лучших бомбардиров российского чемпионата, забив 16 голов. В текущем сезоне у динамовца пять голов и две голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Карраскаль: у Тюкавина есть хорошие качества и впереди большое будущее
Колумбийский полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаль оценил качества своего одноклубника нападающего Константина Тюкавина и форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Динамо"