"Рубин" дал настоящий бой "Краснодару". Команда Мусаева на победу в Казани не наиграла. Реализуй Даку пенальти, все могло сложиться совсем по-другому. Здесь "быки" должны поблагодарить своего голкипера Агкацева. Ну и я, честно говоря, предчувствовал, что Даку не забьет. По телекартинке было видно, что он очень волновался", - цитирует Орлова "СЭ".
Казанский "Рубин" принимал на своем поле "Краснодар" в заключительном матче 15-го тура чемпионата России. Игра завершилась результативной ничьей. По голу на свой счет записали вингер казанцев Никола Чумич и опорник "Краснодара" Александр Черников.
На 31-й минуте албанский форвард "Рубина" Мирлинд Даку не реализовал пенальти. Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев отразил удар. После 15-ти туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 37-ю очками, опережая "Зенит" на 1 очко. "Рубин" идет 7-м с 19-ю очками.
Орлов: "Краснодар" на победу в Казани не наиграл. "Быки" должны похвалить Агкацева
Футбольный комментатор Геннадий Орлов похвалил "Рубин" за игру в 15-м туре РПЛ против "Краснодара" (1:1).
Фото: официальный сайт "Рубина"