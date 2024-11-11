"Полсезона - сложный период для "Крыльев Советов". Наверное, обстановка с учётом разных вбросов и отставки спортивного директора тоже сказывается на команде. Но матч с ЦСКА показал, что у "Крыльев Советов" не всё так плохо. У команды есть игра, и результат не заставит себя ждать. Я надеюсь, что "Крылья" не будут бороться за выживание", - заявил Бобер.
Самарские "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России после 15-ти туров. В активе команды 12 набранных очков - столько же, сколько у идущих в зоне стыковых матчей "Химок" и "Факела". Отрыв от зоны прямого вылета составляет 3 очка.
В 15-м туре "Крылья Советов" минимально уступили московскому ЦСКА (1:2), пропустив решающий гол в концовке встречи. Ранее самарский клуб покинул спортивный директор Сергей Корниленко. По данным СМИ, со следующего сезона в "Крыльях Советов" ожидается существенное сокращение государственного финансирования, что может привести к продаже ключевых игроков уже зимой.
Источник: "Чемпионат"
Бобер: надеюсь, "Крылья Советов" не будут бороться за выживание. Матч с ЦСКА показал, что не все так плохо
Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Антон Бобер подвел итоги выступления команды в первой половине сезона РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте