Думаю, Станковича надо отправить из клуба следом за Амаралом. После крупной победы над "Акроном"?! Над кем? Слушайте, ну что это за достижение забить четыре мяча команде, которая впервые играет в РПЛ? Не смешите. Пусть Станкович себя покажет лучше против "Локо", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".
10 ноября стало известно, что спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал покинул московский клуб. Сербский специалист Деян Станкович стал главным тренером красно-белых в мае 2024 года.
После 15-ти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Спартак" с 28-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России москвичи вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретились с "Ростовом" (после первого матча впереди ростовчане со счётом 1:0).
Червиченко: Станковича надо отправить из "Спартака" следом за Амаралом
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер московского клуба Деян Станкович должен быть отправлен в отставку.
Фото: ФК "Спартак"