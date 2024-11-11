"Соболев проходит период адаптации. На данный момент он не очень тянет. Возможно, просто мандражирует. Об этом говорит его реакция на московских журналистов, которая связана со слабостью. Как усадить на лавку Кассьеру? Это спорт, тут конкуренция. Все от Соболева зависит. Не преодолеет эту ситуацию - сядет на банку или покинет команду. Но потенциал у него есть, должен справиться. Игрушки кончились, это серьезный клуб, а он взрослый мальчик", - заявил Губерниев.
Нападающий Александр Соболев перешел в санкт-петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма сделки составила 10 миллионов евро. Сам футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт до лета 2027-го года с опцией продления еще на сезон.
Всего на счету Александра Соболева 8 матчей в составе "Зенита" в РПЛ. Результативными действиями в матчах чемпионата нападающий не отметился. В Кубке России Соболев оформил 2+1 по системе гол+пас в 4-х матчах. "Зенит" по итогам первого круга занимает 2-е место в таблице, отставая от "Краснодара" на 1 очко.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Губерниев: Соболев не тянет в "Зените". Игрушки кончились, это серьезный клуб, а он взрослый мальчик
Футбольный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о первых месяцах форварда Александра Соболева в "Зените".
Фото: официальный сайт "Зенита"