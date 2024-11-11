- Несмотря на то, что сейчас у нас отсутствие практики в еврокубках, некоторые туры нынешнего чемпионата были достаточно интересные, особенно там, где встречались команды из группы лидеров. И не скажу, что они сильно отличались от первой тройки-четверки чемпионатов в мире. Достаточно напряжённые матчи были.
А больше всего удивил, конечно, "Локомотив". Не думал, что он так хорошо проявит себя во второй половине первого круга. Команда сегодня рвется в лидеры. И при этом они справляются в игре своими, доморощенными ребятами, пусть летом от них и ушли ведущие футболисты.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин: не скажу, что некоторые туры РПЛ сильно отличались от первой тройки-четверки чемпионатов в мире
Бывший генеральный директор "Спартака" и "Динамо" Юрий Заварзин рассказал в интервью Rusfootball.info, чем его удивил первый круг чемпионата РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"