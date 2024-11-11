"Я за все хорошее и против всего плохого, поэтому, конечно же, поддерживаю идею увеличения зарплат и гонораров арбитрам. Чем больше, тем лучше. Эта крайне сложная работа, и она должна хорошо оплачиваться. У нас в футболе абсолютно все получают неплохие деньги: и футболисты, и тренеры, и функционеры. Так что я считаю, что судьи должны соответствовать уровню зарплат, это нормальная практика", - приводит слова Лапочкина "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз с 1 июля 2025 года на 7% увеличит размеры гонораров, которые получают судьи и инспекторы матчей Российской Премьер-Лиги.
В текущем сезоне РПЛ после 15-ти туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает футбольный клуб "Краснодар", который набрал 37 очков. На одно очко от него отстаёт петербургский "Зенит", который на данный момент расположился на второй строчке. Третьим в настоящее время с 34-я очками идёт московский "Локомотив".
Лапочкин: поддерживаю идею увеличения зарплат арбитрам. Сложная работа должна хорошо оплачиваться
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился своим мнением об информации, что в следующем году РФС повысит размеры гонораров судей матчей РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"