"Зениту" повезло на последней минуте. Попади мяч левее на два сантиметра после удара Садулаева, была бы потеря двух очков. Здесь боженька просто подарил два очка "Зениту". И я думаю, что такое может больше и не проститься, поэтому "Зениту" надо задуматься, что концовки и второй тайм проводить более уверенно, если ты хочешь быть чемпионом", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Грозненский "Зенит" и петербургский "Зенит" 10 ноября сыграли в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезоне-2024/25. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1. У хозяев гол забил Адамов, а у гостей - Мантуан и Кассьерра.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 36 очков и продолжил занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. У "Ахмата" в активе осталось 9 очков, с которыми команда из Чеченской республики расположилась на предпоследней, пятнадцатой строчке.
Радимов: боженька в матче с "Ахматом" просто подарил два очка "Зениту"
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал победу петербургского клуба в матче 15-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"