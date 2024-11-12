Бонгонда - о критике со стороны Титова: если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это

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Форвард столичного "Спартака" Тео Бонгонда прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего игрока красно-белых Егора Титова.
Фото: ФК "Спартак"
- Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны, - цитирует 28-летнего футболиста "Спартака" "РБ Спорт".

Бонгонда перешел в "Спартак" летом 2023 года из испанского "Кадиса", заключив с московским клубом контракт до 2027 года. В этом сезоне футболист выходил на поле в 15 матчах за "Спартак" в РПЛ, записал на свой счет четыре гола и дважды ассистировал партнерам.

После 15-ти туров в активе "Спартака" 28 баллов, коллектив Деяна Станковича занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 9 очков. В следующем туре красно-белые дома примут "Локомотив", дерби пройдет 23 ноября, старт игры запланирован на 18:00 мск.

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