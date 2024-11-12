"Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле, это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. При нём нападающий Артём Дзюба, которому остался один забитый гол до рекорда и звания единоличного лучшего бомбардира в истории российской сборной, ни разу не вызывался в расположение национальной команды. Отношения между 55-летним специалистом и 36-летним нападающим испортились более 10 лет назад, когда оба трудились в московском "Спартаке".
Дзюба - Карпину: Валерий Георгиевич, пора взрослеть
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.
Фото: ФК "Ростов"