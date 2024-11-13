"Мы должны с уважением отнестись к его действиям, даже к каким-то ошибкам. Ничего страшного, время покажет. Надо дать Станковичу возможность проявить себя. Пока у него ещё есть право на какие-то ошибки. Но с каждым разом их всё меньше и меньше - это работа тренера. Деян прекрасно это понимает и знает не хуже нас, потому что он прошёл большую футбольную школу", - заявил Романцев.
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" перед стартом текущего сезона. Ранее обладатель Лиги Чемпионов в составе "Интера" тренировал венгерский "Ференцварош", итальянскую "Сампдорию" и сербскую "Црвену Звезду". В первых 15-ти матчах чемпионата под управлением Станковича "Спартак" набрал 28 очков. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице по итогам первого круга.
В 15-м туре "Спартак" одержал разгромную победу над "Акроном" (4:0). В следующем туре красно-белые встретятся с московским "Локомотивом". Игра пройдет в субботу, 23-го ноября. Всего до конца календарного года "Спартак" проведет три встречи. Помимо "Локомотива", красно-белые встретятся с "Краснодаром" и нижегородским "Пари НН".
Источник: "Чемпионат"
Романцев: пока у Станковича есть право на ошибки в "Спартаке", но с каждым разом их всё меньше
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев высказался о работе действующего главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"