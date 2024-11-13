"Постоянно на связи с Кафановым. Что он мне говорит? Витальевич даёт советы, говорит, что нужно держать уровень, не успокаиваться, каждый день работать и помогать команде. О сборной мы не разговаривали", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Никита Медведев провел за "Пари НН" во всех турнирах 15 матчей, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 4-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 600 тысяч евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее Никита Медведев выступал за "Ростов", ижевский "Зенит", казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Голкипер ни разу не вызывался в основную сборную России.
Голкипер "Пари НН" Медведев: постоянно на связи с Кафановым
Голкипер "Пари НН" Никита Медведев заявил, что поддерживает связь с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.
Фото: ФК "Пари НН"