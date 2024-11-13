"Знаю, что сейчас Валерий Карпин миксует сборную, вызывает молодых игроков. С информацией по сборной России мне помогал Гильерме, который играл в вашей национальной команде. Я тренировал его, когда он был ребенком, точнее, ему было лет 13. Я иногда с ним общаюсь не только про футбол. И вот Гилерме мне сказал про сборную, как она сейчас готовится к играм. Так что мы ко многому готовы", - заявил Эутропио.
Сборная России примет на своем поле национальную команду Брунея в товарищеском матче во время паузы на сборные. Игра пройдет в Краснодаре 15-го ноября. Ранее сообщалось, что сборная Брунея уже прибыла в Краснодар и начала подготовку к товарищеской игре. Бразильский главный тренер сборной Брунея занимает свой пост с 20-го октября текущего года.
Соотечественник Эутропио Маринато Гильерме выступал в составе московского "Локомотива" с августа 2007-го года и покинул клуб минувшим летом. На счету Гильерме, получившего в свое время российский паспорт, 19 матчей в составе национальной сборной России.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер Брунея: я тренировал Гильерме, когда ему было 13 лет. Он помогал с информацией по сборной России
Наставник сборной Брунея Винисиус Эутропио поделился деталями подготовки к товарищескому матчу со сборной России.
Фото: официальный сайт РФС