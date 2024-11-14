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Кирьяков надеется, что "Локомотив" навяжет "Зениту" борьбу за чемпионство

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Экс-футболист национальной сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре "Локомотива" и полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Не зря звучит вся похвала из каждого утюга. Надеемся, что он не сбавит оборотов, а также будет продолжать расти и прогрессировать. "Локомотив" с Батраковым станет самобытной командой и навяжет борьбу за первое место "Зениту" и "Краснодару". Но также надеюсь, что ещё подтянется и "Динамо", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".

19-летний Батраков в этом сезоне РПЛ принял участие в 14 матчах, записал на свой счет 10 голов и шесть раз ассистировал партнерам. Полузащитник является лучшим бомбардиром РПЛ. Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 2027 года.

"Локомотив" с 34 очками идет третьим в таблице чемпионата. В следующем туре "железнодорожники" в гостях сыграют против "Спартака", встреча состоится 23 ноября на "Лукойл Арене".

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