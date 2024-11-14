- Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов, как он играл в составе "Спартака". Конечно, иностранцам сложно знать российских футболистов-легенд. Но каких-то должны знать, - передает слова экс-капитана красно-белых Legalbet.
Ранее 28-летний Бонгонда заявил, что ему все равно на критику со стороны Титова, так как он не знает, кто это такой. Бонгонда является футболистом столичной команды с лета 2023 года. В этом сезоне футболист из Конго принял участие в 15 матчах РПЛ, четыре раза поразил ворота соперников и оформил два ассиста на партнеров. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2027 года.
"Спартак" в этом сезоне набрал в 15-ти турах 28 баллов и располагается на пятой строчке в РПЛ. В следующем туре красно-белые примут "Локомотив".
Глушаков: Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов, как он играл за "Спартак"
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался относительно слов форварда красно-белых о том, что он не знает легенду клуба Егора Титова.
Фото: ФК "Спартак"