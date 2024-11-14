"Уже два месяца не тренируюсь и не играю в футбол, поэтому больше 80 минут не был готов провести на поле. Больше всего впечатлил Андрей Каряка. О планах на будущее и тренерской карьере узнаете позже", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Денис Глушаков выступал за московский "Спартак", "Локомотив", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", иркутскую "Звезду", "Пари НН" и армянский "Урарту". Полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и записал на свой счет 60 забитых мячей и 24 результативные передачи. Глушаков записал на свой счет 57 матчей за сборную России и 5 забитых голов.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро, контракт Глушакова с "Химками" рассчитан до конца этого сезона.
Глушаков: два месяца не тренируюсь и не играю в футбол
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своей текущей физической форме.
Фото: ФК "Химки"