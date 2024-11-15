"Перед игрой что вас рассмешило, когда жали друг другу руки? Он спросил: "Тренируешься?" Я: "Конечно, нет". Жозе уточнил: "А где живот?" Ответил, что еще будет", - цитирует Семака "Матч ТВ".
В пятницу, 15 ноября, состоялась товарищеская встреча в Турции, где "Фенербахче" под руководством главного тренера Жозе Моуринью принимал на своем поле петербургский "Зенит". Матч прошел в Стамбуле и завершился победой хозяев с минимальным счетом 2:1. Команда Моуринью повела в счете на 20-й минуте, но упустила преимущество на 35-й. Однако во втором тайме турки все же вырвали победу.
Семак: Жозе Моуринью спросил где мой живот? Ответил, что еще будет
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о диалоге с Жозе Моуринью перед игрой с "Фенербахче" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"