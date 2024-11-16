- Такие моменты происходят в любой игре. "Фенербахче" - хозяин поля. Соперник очень хотел победить и показать хороший футбол перед родными болельщиками.
Ничего страшного. Мы потом поговорили с Фредом, пожали руки и обнялись. Попрощались по-дружески - все осталось в том эпизоде, - цитирует футболиста "Зенита" "Матч ТВ".
31-летний Барриос выступает за клуб с берегов Невы с 2019 года. Всего на счету футболиста 208 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил три гола и сделал шесть голевых передач.
В текущем сезоне опорник "Зенита" провел в РПЛ 15 матчей и получил три желтые карточки. Трансферная стоимость колумбийца оценивается в 12 миллионов евро.
"Зенит" с 36 баллами занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. После международной паузы команда Сергея Семака на выезде сыграет против "Оренбурга", занимающего последнюю строчку. Встреча пройдет 23 ноября.
Полузащитник "Зенита" Барриос - о стычке в игре с "Фенербахче": ничего страшного. Потом мы обнялись с Фредом и пожали руки
Вильмар Барриос, полузащитник сине-бело-голубых, рассказал о потасовке в первом тайме товарищеского поединка с "Фенербахче" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"