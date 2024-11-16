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Соболев - о матче с "Фенербахче": кайф просто. Скучаем очень по этому

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Форвард петербургского "Зенита" Александр Соболев высказался о товарищеском поединке против "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
- Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я в первом тайме бегал и смотрел на время. Думаю: "Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось". Потому что просто кайф, хочется такие игры играть как можно чаще, и атмосфера на стадионе – просто фантастика, - передает слова футболиста "Зенита" Sports.ru.

Встреча между "Фенербахче" и "Зенитом" прошла в Стамбуле и завершилась победой турецкого коллектива со счетом 2:1. В составе клуба с берегов Невы отличился Александр Ерохин, которому ассистировал Ильзат Ахметов. Соболев начал игру с первых минут, но не смог отличиться. Во втором тайме 27-летний нападающий был заменен.

"Зенит" располагается на втором месте в РПЛ после первого круга. 23 ноября сине-бело-голубые отправятся в гости к "Оренбургу", встреча начнется в 12:00 мск.

Александр Соболев
Зенит
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