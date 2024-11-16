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Ерохин: интересно было сыграть против команды Моуринью. Это всегда придает медийности матчам

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался после ничьей с "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
Встреча прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась победой команды Жозе Моуринью со счетом 2:1. В составе петербургского коллектива забитым мячом отметился Ерохин.

- Это всегда придает медийности матчам. Яркий человек в мире футбола. Конечно, интересно было сыграть против его команды. Да и в целом там достаточно именитых футболистов было, - передает слова 35-летнего футболиста "Зенита" "Матч ТВ".

В текущем сезоне Ерохин принял участие в 12 матчах за "Зенит" в РПЛ, записал в свой актив один гол и одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом с берегов Невы истекает следующим летом.

"Зенит" с 36 баллами идет на второй позиции в таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 37 очков.

Александр Ерохин
Зенит
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