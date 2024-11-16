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В сборной Брунея заявили, что готовы провести ответный матч с Россией

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Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена высказался о возможности проведения ответного матча с Россией.
Фото: сборная России по футболу
"Наша сборная проиграла, но мы получили отличный опыт игры с сильной командой. Все прошло хорошо. Возможен ли ответный матч, но уже в Брунее? Мы пока не общались на этот счет. Но это была бы отличная идея!", - цитирует Картиену Sport24.

Вчера, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем в Краснодаре со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России, рекордный счет ранее был 9:0.

Во вторник, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с национальной командой Сирии, матч состоится в Волгограде. Ранее в сборной Сирии заявили, что в расположение команды не приехали семь основных футболистов.

Сборная России
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