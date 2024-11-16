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Ролан Гусев: у Тюкавина затишье перед бурей. Костя скоро разразится голами

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Тренер московского "Динамо" Ролан Гусев высказался об игре Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"У Тюкавина затишье перед бурей. Костя скоро разразится голами, и все у него будет хорошо. Ему все помогают на тренировках. Ничего страшного не происходит. Он хорошо тренируется, у него есть моменты. В ближайшее время он начнет забивать", - цитирует Гусева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 17 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. Напомним, что форвард был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

После 15-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками.

Динамо
Константин Тюкавин
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