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Глушаков: когда "Спартак" станет чемпионом? Когда я вернусь

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Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что красно-белые станут чемпионами, когда полузащитник вернется в клуб.
Фото: РИА Новости
"Когда "Спартак" станет чемпионом? Скоро. Когда я вернусь в "Спартак" — чем быстрее, тем лучше", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

Денис Глушаков ранее выступал за московский "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки" и "Пари НН". Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 173 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 10 результативных передач.

После 15-ти сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 28-ю набранными очками в своем активе. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".

Денис Глушаков
Спартак
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