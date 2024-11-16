"Когда "Спартак" станет чемпионом? Скоро. Когда я вернусь в "Спартак" — чем быстрее, тем лучше", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Денис Глушаков ранее выступал за московский "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки" и "Пари НН". Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 173 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 10 результативных передач.
После 15-ти сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 28-ю набранными очками в своем активе. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".
Глушаков: когда "Спартак" станет чемпионом? Когда я вернусь
Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что красно-белые станут чемпионами, когда полузащитник вернется в клуб.
Фото: РИА Новости