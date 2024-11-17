"Я думаю, от этого выиграли бы абсолютно все. Мы — от выступления в главных европейских турнирах, европейские турниры — от присутствия таких больших клубов как "Зенит". Это бы точно пошло на пользу всем. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, потому что это те соревнования, в которых я хотел бы играть", - приводит слова Нино "СЭ".
Отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках (Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций) действует с конца февраля 2022 года, когда соответствующее решение приняла УЕФА в связи с началом проведения Вооруженными Силами России на территории Украины специальной военной операции. Со слов руководителей УЕФА, санкции против российского футбола не будут сняты до тех пор, пока не прекратится СВО.
В период отстранения клубы из России могут играть с иностранными командами только в рамках товарищеских матчей. Так, 15 ноября в Стамбуле петербургский "Зенит" встретился с местным "Фенербахче", который в текущем сезоне выступает на общем этапе Лиги Европы.
Нино: европейские турниры выиграли бы от присутствия таких больших клубов как "Зенит"
Защитник петербургского "Зенита" Нино поделился своим мнением об отстранении клубов из России от участия в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"