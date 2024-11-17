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Саратовский "Сокол" может стать фарм-клубом московского "Спартака"

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Агент Павел Андреев ищет для московского "Спартака" клуб, который стал бы проводником между основной командой красно-белых и "Спартаком-2".
Фото: ФК "Сокол"
По информации источника, саратовский "Сокол" может стать таким клубом, переговоры с руководством Самарской области по возможному сотрудничеству уже запланированы.

После 19-ти сыгранных туров саратовский "Сокол" располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 19 набранных очков.

"Спартак-2" занял второе место во Второй лиге дивизиона Б и отстал от "Динамо-2" на 8 очков. Московский "Спартак" после 15-ти сыгранных туров располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 28 набранных очков.

Источник: Metaratings.

Сокол
Спартак
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