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Ещенко: не важно, кто будет спортивным директором "Спартака" - главное, чтобы не закупали иностранцев

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Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о трансферной политике красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Не важно, кто будет спортивным директором — наш или иностранец, главное, чтобы наконец-то собрали команду, которая будет бороться за призовые места, а не оббиваться на шестом месте. Главное, чтобы не закупали иностранцев. Куда им? Там и так легионеров уже под границу лимита", - цитирует Ещенко "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что московский "Спартак" покинул Томаш Амарал, который выполнял функции спортивного директора. Напомним, что португальский функционер пришел в клуб в декабре 2023 года, ранее он был скаутом португальской "Бенфики".

Сообщалось, что в московском "Спартаке" рассматривают четверых иностранцев и одного отечественного специалиста на должность спортивного директора. После 15-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом".

Спартак
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