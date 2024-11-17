"Не важно, кто будет спортивным директором — наш или иностранец, главное, чтобы наконец-то собрали команду, которая будет бороться за призовые места, а не оббиваться на шестом месте. Главное, чтобы не закупали иностранцев. Куда им? Там и так легионеров уже под границу лимита", - цитирует Ещенко "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что московский "Спартак" покинул Томаш Амарал, который выполнял функции спортивного директора. Напомним, что португальский функционер пришел в клуб в декабре 2023 года, ранее он был скаутом португальской "Бенфики".
Сообщалось, что в московском "Спартаке" рассматривают четверых иностранцев и одного отечественного специалиста на должность спортивного директора. После 15-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками. В 16-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом".
Ещенко: не важно, кто будет спортивным директором "Спартака" - главное, чтобы не закупали иностранцев
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о трансферной политике красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"