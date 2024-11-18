Напомним, Худяков пополнил состав "Штурма" минувшим летом, перейдя из "Локомотива". Голкипер не провел ни одного официального матча за новую команду, он выходил на поле только в товарищеских встречах.
- Даниил, к сожалению, шанса не получает. Но работает, настроение у него пока боевое. Ждем, когда получит свой шанс. Там уже будет от него зависеть, - цитирует агента "РБ Спорт".
Трудовой договор 20-летнего вратаря со "Штурмом" рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.
Агент вратаря "Штурма" Худякова: ждём, когда получит свой шанс
Агент вратаря "Штурма" Даниила Худякова Владимир Кузьмичев рассказал о положении футболиста в австрийском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"