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Агент вратаря "Штурма" Худякова: ждём, когда получит свой шанс

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Агент вратаря "Штурма" Даниила Худякова Владимир Кузьмичев рассказал о положении футболиста в австрийском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, Худяков пополнил состав "Штурма" минувшим летом, перейдя из "Локомотива". Голкипер не провел ни одного официального матча за новую команду, он выходил на поле только в товарищеских встречах.

- Даниил, к сожалению, шанса не получает. Но работает, настроение у него пока боевое. Ждем, когда получит свой шанс. Там уже будет от него зависеть, - цитирует агента "РБ Спорт".

Трудовой договор 20-летнего вратаря со "Штурмом" рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.

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