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"Напали с ножом. Держимся". Евсеев прокомментировал вооружённое нападение на него

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Наставник петербургского "Ленинградца" Вадим Евсеев рассказал подробности нападения на него в Астрахани.
Фото: ФК "Ленинградец"
- Напали с ножом. Держимся… Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое. Мотивы? Откуда я знаю? - передает слова российского тренера "СЭ".

Ранее появилась информация, что люди с холодным оружием напали на Евсеева в Астрахани. Сообщалось, что жизни тренера ничего не угрожает. Сейчас специалист находится в больнице.

Евсеев, экс-наставник клубов РПЛ, тренирует "Ленинградец" с сентября этого года. Его команда, выступающая во Второй Лиге, 17 ноября поделила очки с астраханским "Волгарем", встреча завершилась со счетом 1:1.

Евсеев во время карьеры футболиста выступал за "Локомотив", "Спартак" и ряд других клубов. Он является шестикратным чемпионом России.

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