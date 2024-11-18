- Напали с ножом. Держимся… Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое. Мотивы? Откуда я знаю? - передает слова российского тренера "СЭ".
Ранее появилась информация, что люди с холодным оружием напали на Евсеева в Астрахани. Сообщалось, что жизни тренера ничего не угрожает. Сейчас специалист находится в больнице.
Евсеев, экс-наставник клубов РПЛ, тренирует "Ленинградец" с сентября этого года. Его команда, выступающая во Второй Лиге, 17 ноября поделила очки с астраханским "Волгарем", встреча завершилась со счетом 1:1.
Евсеев во время карьеры футболиста выступал за "Локомотив", "Спартак" и ряд других клубов. Он является шестикратным чемпионом России.
"Напали с ножом. Держимся". Евсеев прокомментировал вооружённое нападение на него
Наставник петербургского "Ленинградца" Вадим Евсеев рассказал подробности нападения на него в Астрахани.
Фото: ФК "Ленинградец"