"Любой нападающий хочет забивать, это однозначно. А то, что он так высказался это его право. В любом случае он хочет помогать "Зениту" побеждать. Человек готовится с командой, но пока не забивает. Когда начнет забивать, будут на руках носить. Сколько Соболев забьет мячей в этом сезоне? Дай бог, десятку во втором круге забьет", - приводит слова Колыванова "Спорт День за Днем".
Нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". Сумма компенсации за трансфер 27-летнего форварда, по информации СМИ, составила 10 млн евро. Контракт игрока с сине-бело-голубыми был подписан по схеме "3+1".
С момента своего перехода Соболев в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах за "Зенит", в которых 2 раза поразил ворота соперников, 1 раз отметился результативной передачей на партнёра и 2 раза получил жёлтую карточку. Безголевая серия нападающего в матчах Российской Премьер-Лиги длится с апреля 2024 года, когда он ещё в составе "Спартака" забил гол московскому "Динамо".
Колыванов: когда Соболев в "Зените" начнет забивать, будут на руках носить
Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева о том, что у него нет цели забивать голы.
Фото: ФК "Зенит"