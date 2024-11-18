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Представитель Батракова: ему еще далеко до потолка зарплат, который есть в "Локомотиве"

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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался об уровне зарплаты футболиста в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Цифры оставим за скобками, потому что это не совсем корректно озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему еще далеко до потолка зарплат, который есть в "Локомотиве", - приводит слова Кузьмичева "РИА Новости".

Алексей Батраков в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 15 проведенных матчей забил 10 голов, что позволяет ему на данный момент возглавлять список лучших бомбардиров чемпионата России. Контракт между 19 летним футболистом и "Локомотивом" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.

Локомотив
Алексей Батраков
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