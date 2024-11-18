"Цифры оставим за скобками, потому что это не совсем корректно озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему еще далеко до потолка зарплат, который есть в "Локомотиве", - приводит слова Кузьмичева "РИА Новости".
Алексей Батраков в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 15 проведенных матчей забил 10 голов, что позволяет ему на данный момент возглавлять список лучших бомбардиров чемпионата России. Контракт между 19 летним футболистом и "Локомотивом" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Представитель Батракова: ему еще далеко до потолка зарплат, который есть в "Локомотиве"
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался об уровне зарплаты футболиста в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"