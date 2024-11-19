- Станислав Саламович - амбициозный человек, там коса на камень точно найдет. Если он будет свои амбиции транслировать языком, то там больше недели не проработает, - цитирует Заварзина "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что в случае, если зимой Черчесов покинет сборную Казахстана, которая под его руководством в Лиге наций проиграла пять матчей и не забила ни одного гола, его может пригласить грозненский "Ахмат".
"Ахмат" на данный момент тренирует Сергей Ташуев. Клуб из Грозного в 15-ти турах набрал девять очков и располагается на 15-й строчке в РПЛ. Ниже "Ахмата" в таблице только "Оренбург", у которого восемь баллов.
Заварзин: если Черчесов в "Ахмате" будет свои амбиции транслировать языком, то больше недели там не проработает
Экс-генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался по поводу информации о том, что российский специалист Станислав Черчесов может возглавить "Ахмат".
Фото: Сборная Казахстана по футболу