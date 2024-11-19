- Я считаю, что в России есть много хороших футболистов, просто туда тяжело попасть. Но когда попадаешь и осваиваешься, то большие шансы заиграть в МЛС. Не буду пофамильно называть, - цитирует Миранчука "Чемпионат".
Миранчук добавил, что молодым футболистам, которые хотят выступать не в российских клубах, лучше попробовать себя в Европе, где выше конкуренция и другой уровень футбола.
29-летний Миранчук подписал трудовой договор с "Атлантой" прошлым летом. Его соглашение с американским клубом рассчитано до декабря 2027 года. Футболист провел за свою команду 13 матчей, записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.
Ранее "Атланта" Миранчука вышла в четвертьфинал Кубка МЛС, обыграв в 1/8 финала "Интер Майами" с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Хорди Альбой в составе.
Миранчук ответил, кто из российских футболистов мог бы заиграть в МЛС
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, кто из российских игроков мог бы заиграть в МЛС.
Фото: ФК "Атланта"