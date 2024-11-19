"Все будет зависеть от Станковича. Если он конкретно даст понять Хлусевичу, что не рассчитывает на него, то Даниил может уйти. Станет ли переход в "Динамо" предательством? Нет, все пройдет тихо и спокойно. Из "Спартака" в "Динамо" и раньше переходили футболисты, как и из "Динамо" в "Спартак". И у них не было каких-то проблем с болельщиками", - заявил Гладилин.
Ранее в СМИ появилась информация, что крайний защитник "Спартака" Даниил Хлусевич недоволен ограниченным количеством игрового времени в составе красно-белых в текущем сезоне и готов рассмотреть вариант с уходом из клуба. По слухам, интерес к Хлусевичу проявляет московское "Динамо", которое видит в нем замену защитнику Эли Даса, чей контракт с бело-голубыми истекает в конце сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Гладилин: трансфер Хлусевича из "Спартака" в "Динамо" не станет предательством. Все будет зависеть от Станковича
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал слухи о возможном переходе защитника красно-белых Даниила Хлусевича в московское "Динамо".
Фото: ФК "Спартак" Москва