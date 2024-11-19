"Крылья Советов" подтвердили, что Рахманович больше не поможет команде в этом году

В пресс-службе "Крыльев Советов" рассказали, что полузащитник Амар Рахманович из-за травмы выбыл до конца этого года.

Фото: ФК "Крылья Советов"





Амар Рахманович, выступающий на позиции атакующего полузащитника, играет за "Крылья Советов" с сентября 2022 года. Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Из-за травмы хавбек еще не принимал участия в текущем сезоне чемпионата России. В прошлом сезоне игрок записал на свой счет 7+4 по системе гол плюс пас в 29 матчах за самарцев. "Амар занимается по индивидуальной программе. В этом году игрок не сможет помочь команде на поле. Ждем его в общей группе только на зимних сборах", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ" Амар Рахманович, выступающий на позиции атакующего полузащитника, играет за "Крылья Советов" с сентября 2022 года. Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Из-за травмы хавбек еще не принимал участия в текущем сезоне чемпионата России. В прошлом сезоне игрок записал на свой счет 7+4 по системе гол плюс пас в 29 матчах за самарцев.