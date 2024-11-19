- Мы ведем переговоры с рядом ассоциаций, в следующем году собираемся использовать все окна для проведения матчей. Мы предпочли бы сперва договориться, а потом объявить о проведении матча. В следующем году матчей с более статусными соперниками будет больше. Для нас приоритет — игры дома для наших болельщиков. Рейтинг ФИФА играет важную роль, он не ушел в сторону.
В 2024 году национальная сборная России одержала уверенные победы в пяти матчах. В этих товарищеских матчах были повержены команды Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея и Сирии, при этом общий счет составил 26:0. Также подопечные Валерия Карпина сыграли 0:0 против сборной Парагвая. Таким образом россияне в этом году не проиграли ни одной встречи.
Напомним, ранее в РФС опровергли, что достигли договоренности о контрольных встречах с национальными командами Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии.
Источник: "Матч ТВ"
Дюков: в 2025 году матчей с более статусными соперниками у сборной России будет больше
Президент РФС Александр Дюков пообещал, что у сборной России в соперниках будет больше статусных команд.
Фото: сборная России