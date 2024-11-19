"Когда Артем Дзюба спрашивал моего мнения, нужно ли ему идти в "Акрон", ответил положительно, потому что это играющая команда. Дзюба и контратаки сегодня уже малосовместимые вещи. "Там будут играть, мяч тебе в штрафную приносить, сможешь делать свою прямую работу", – сказал ему. Он игрок штрафной – либо ударит, либо сбросит, либо еще что-то сделает", - приводит слова Черчесова "Спорт День за Днем".
Нападающий Артём Дзюба 12 сентября 2024 года, находясь в статусе свободного агента, подписал с футбольным клубом "Акрон" из города Тольятти (Самарская область) однолетний контракт. Позднее в интервью 36-летний футболист признался, что перед принятием решения о переходе в тольяттинский клуб советовался со Станиславом Черчесовым, с которым они знакомы по совместной работе в сборной России.
После перехода Дзюба в составе "Акрона" принял участие в 8 официальных матчах, в которых ему удалось дважды забить и трижды отметиться результативной передачей.
Черчесов: сегодня Дзюба и контратаки - уже малосовместимые вещи
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о том, как посоветовал нападающему Артёму Дзюбе перейти в тольяттинский "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"