"Динамовцы же могли в прошлом сезоне с Марцелом Личкой стать чемпионами России. Чуть-чуть не хватило. Сейчас в клубе ставят цель быть минимум в тройке. В "Динамо" нет проблем с деньгами, поэтому они могут добиваться успехов", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Минувший сезон московское "Динамо" завершило на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ с 56-ю очками. Столько же было у занявшего 2-е место "Краснодара", Завоевавший золотые медали "Зенит" опередил бело-голубых на 1 очко.
Для победы в турнире подопечным Марцела Лички было достаточно не проиграть "Краснодару" в 30-м туре РПЛ на выезде. Игра завершилась минимальной победой "быков" (1:0). В текущем сезоне "Динамо" располагается на 4-м месте, имея в своем активе 30 очков после 15-ти матчей.
Булыкин: в "Динамо" нет проблем с деньгами, поэтому они могут добиваться успехов, в прошлом году чуть не хватило
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выступления "Динамо" под управлением чешского тренера Марцела Лички.
Фото: официальный сайт "Динамо"