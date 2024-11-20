- Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются.
Эта сумма меньше 5 тысяч долларов? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма – она несопоставима с зарплатами футболистов, - передает слова Митрофанова "РБ Спорт".
Напомним, национальная команда в этом месяце провела два товарищеских поединка с общей разницей мячей 15:0. Сначала сборная под руководством Валерия Карпина разгромила Бруней в Краснодаре со счетом 11:0, после чего в Волгограде одержала победу над Сирией, забив в ворота соперника четыре безответных мяча. Вчерашний матч стал для сборной России последним в 2024 году.
Ранее в СМИ появились вероятные соперники сборной России на 2025 год. Также в Уругвае сообщили о достижении принципиальной договоренности со сборной России о проведении товарищеского матча в ноябре следующего года.
Сборная России и российские клубы с 2022 года не участвуют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
В РФС рассказали, сколько зарабатывают футболисты за вызов в сборную России
Максим Митрофанов, генсек Российского Футбольного Союза, рассказал, сколько получают футболисты за вызов в национальную команду России.
Фото: официальный сайт РФС